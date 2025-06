Naš tim je loše otvorio utakmicu, Argenitnci su imali inicijativu i preko opasnog Kropa poveli 7:0 u 3.minutu, posle čega je Džepina postigao trojku, odnosno prve poene za Srbiju na meču. Izabranici Vuleta Avdalovića nisu uspevali da pronađu pravu igru, teško su stizali do protivničkog koša, a imali i problema u odbrani. Pre svega, kako da zasutave razigranog Kropa (3:11, 5. minut).

Rezultat posle treće deonice nagoveštavao je dramatičnu borbu u poslednjih 10 minuta susreta. Izabranici selektora Vuleta Avdalovića su stigli do izjednačenja (52:52 u 32. minutu), ali nikako im nije polazilo za rukom da slome rivala i povedu. Do nisu uspeli do kraja susreta. Argentince je ubrzo Sukacki odveo na četiri poena viška, ali je Kostić trojkom vratio neizvesnost (57:58), da bi Menzer postigao trojku na asistenciju Sukackog (57:61, 37. minut).