Dilon Bruks, novo pojačanje Finiks Sansa, alarmirao je javnost tvrdnjom da njega bivša devojka Heder preti da će mu odseći oba mala prsta na rukama.

Kanadski reprezentativac je podneo zahtev za zabranu prilaska bivše devojke Heder Endrus pod optužbom da uznemiravanje i upućivanje pretnji.

Prema pisanju američkih medija, bivša čirlidersica, sa kojom Dilon ima dvoje dece, nije krila svoje namere.

"Nateraću nekoga da ti odseče svaki od tvojih prokletih malih prstića, jedan po jedan. Tako da nikada viđe nećeš moći da igraš košarku. I, zapravo, sada razumem zašto su ljudi rasisti", glasila je njena poruka koja je dospela do medija.