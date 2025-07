U to vreme motiv im je bio da se takmiče u svemu i svačemu pa je i basket bio njihova igra tu se razvijao taj zdrav duh gde su na terenima provodili od jutra do mraka.

Sve ostalo je istorija. Bio je kapiten Crvene zvezde i glavni oslonac trenera Ranka Žeravice. Dres Zvezde je nosio sve do sezone 1983-84 i one čuvene majstorice sa Cibonom koju je naš tim “volšebno” izgubio u Zagrebu. To mu je ujedno bila i poslednja utakmica u dresu Zvezde. Odigrao je 80 zvničnih mečeva u dresu Zvezde i postigao 2009 poena.