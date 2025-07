U svojoj 35. godini, Klajburn će prvi put zaigrati u španskoj košarci, i to u Barseloni, koja na njega računa kao igrača koji može da pokrije pozicije niskog i krilnog centra.

Upravo su to pozicije na kojima će doći do najvećih promena u Barseloni uoči naredne sezone: potvrđeni su odlasci Džabarija Parkera (Partizan), Čimezija Metua i Džastina Andersona (Dubai), a bez obzira na to šta se desi sa budućnošću Aleksa Abrinesa, Barselona je već obezbedila dolaske Majlsa Kejla (već zvanično), Tornikea Šengelije i samog Klajburna..