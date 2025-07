Dilan Osetkovski pojačao je Partizan , kao što je Kurir prvi to ekskluzivno najavio , a po kuloarima krenule su da kruže priče kako je novi igrač crno-belih u neočekivanom problemu i da će biti suspendovan zbog pozitivnog doping testa iz 2023. godine.

- Dilan Osetkovski nije bio predmet nikakvih kazni, sankcija ili suspenzija bilo koje anti-doping agencije uključujući i one u Španiji ni u jednom momentu. Medijske tvrdnje su apsolutno neistinite, to se nikada nije desilo - istakao je on na društvenim mrežama.