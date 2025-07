Legendarni as i bivši trener Zvezde, Saša Obradović, imao je priliku da sarađuje sa Monekeom u Monaku, pa je iz prve ruke objasnio o kakvom se igraču radi.

"Ja sam trenirao Čimu Monekea. Ja znam šta je i ko je on. Nisam imao problem s njim, dobar je momak, egomanijak, voli sebe i dosta stvari gleda kroz statistiku. Možda mu nova sredina odredi ponašanje", kaže Saša i dodaje:

"I u Monacu, a i u Baskoniji, bilo je vrlo nestabilno što se ponašanja tiče. On je dobar momak i pametan je, ali tu nema pravila. Kod mene kad je bio, borio se za to što nije šutirao. Rekoh – ti da šutiraš, šta će onda Majk Džejms, Eli Okobo, Džordan Lojd, oni to bolje rade od tebe."