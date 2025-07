- Dvojici momaka koji su bili sa mnom od samog početka, Marej i Jokić. Hvala vam što ste me prihvatili, vas dvojica već ste imali tu svoju igru dva na dva koja je funkcionisala. Kada sam došao odmah ste mi pomogli da se osećam komforno, stavili ste me u poziciju za uspeh. Bilo je sjajno što sam mogao da igram sa svima vama, da osvojim titulu.

- Treneru, hvala ti, mnogo cenim što si mi pomogao da sazrim i naučio kako da igram košarku na pravi način. Praktično sam iz srednje škole došao u NBA, zbog povreda nisam igrao na koledžu. Treneru pomogao si mi da sazrim kao igrač, prvi put sam dobio pravu minutažu kada smo bili u 'balonu' zbog korone i svega. Meloun me ubacio u 'vatru' i stvarno cenim sve to

- Osetio sam da sam u Denveru dostigao svoj plafon. Imamo način na koji igramo, kako Nikola i Džamal igraju, ta njihova igra je sjajna, tako igramo. Cenim sve to, uzeli smo titulu, ali deluje mi da sam dostigao plafon i srećan sam zbog sledećeg poglavlja. Kem i ja se čujemo, možda samo zamenimo kuće, da on živi u mojoj u Denveru, ja u njegovoj u Bruklinu. Denver je dobio sjajnog igrača i sjajnog momka, boriće se za titulu, ja ću imati priliku da više igram i da unapredim svoju igru.

- Bio sam u hotelu u Denveru nekoliko dana pre toga, sreo sam Džona Volasa, nisam znao da će postati jedan od generalnih menadžera jer nemam društvene mreže. Pričali smo, rekao mi je kakav će tim da napravi, sa kim će da nas okruži, da ću da budem deo druge petorke, da će da dovede plejmejkera koji će da me 'hrani' loptama. Mislim da je u mom glasu osetio da sam dostigao taj plafon, rekao bih da je osetio. U tom momentu sam razmišljao eto, dovešćemo neke nove igrače, napravićemo neke promene i bio sam uzbuđen zbog toga. Onda sam bio u šoku kada su mi javili za trejd. Ali, to je NBA, to je biznis. Uzbuđen sam zbog Nagetsa. Ja nisam mogao da igram kako želim u plej-ofu, rame mi je iskočilo, bio sam limitiran, nisam mogao da igram, primao sam injekcije, pokušao, ali osećam da sam izneverio tim u plej-ofu, igrao sam bukvalno sa jednom rukom zbog bolova, trudio sam se. Nisam mogao da pomognem timu i zbog toga mi je žao, to me mnogo boli, što se tako završilo moje putovanje u klubu - zaključio je on.