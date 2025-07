Karijera - impresivna

Legendarni trener je predvodu Jutu u periodu od 1981. do 1988. godine. Svi ga pamte po istorijskoj odluci da draftuje Džona Stoktona i Karla Melouna. Čuveni tandem "džezera" obeležio je jednu epohu i ostao upamćen kao jedan od najboljih tandem u istoriji košarke.

Ekipa sjajnog trenera je dolazila do plej-ofa, pa i polufinala Zapada, ali više od toga nije mogla. Bio je to zlatni period NBA lige i tada je do trona bilo jako, jako teško da se dođe.