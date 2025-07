- Konkretno, naša U20 reprezentacija danas putuje u Grčku na Evropsko prvenstvo i to bez pet skoro najboljih igrača. Nemamo petorku. Ne ide Bogoljub Marković, ne ide Nikola Topić, ne ide Filip Jović, Asim Đulović koji je povređen i ne ide Mitar Bošnjaković. Nažalost, nismo dobili podršku od agenata i to moramo da menjamo u narednom periodu. Bošnjaković je mogao da igra i za reprezentaciju U19, koliko se sećam, on je bio nekadašnji kapiten - rekao je Čović.