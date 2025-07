Jedan od ključnih razloga za to je taj što, prema njihovom mišljenju ABA liga nema više rezultatski značaj jer ne donosi plasman u Evroligu.

“Ona je izgubila sportski i tržišni značaj, večiti imaju licence od tri godine. Kao doskorašnji predsednik Zvezde, naš cilj je bio da kroz regionalna takmičenja dođemo do evropskih takmičenja i došli smo do trogodišnjih ugovora. ABA liga, ovakva kakva je sada, ne vodi nikuda, za razliku od prethodnih perioda. Kvalitet klubova iz regiona opada, mi smo dva nivoa regionalnog takmičenja iskoristili da ojačamo naše redove, da imamo 10-12 dobrih klubova. Imate pojave i neregularnih i veštačkih klubova, mada ne kažem da je Dubai to. Liga je takođe veštačka. ABA liga više ne služi interesima srpske košarke, postoji i zasićenost timovima koji ne pripadaju regionu bivše Jugoslavije. Zato smo stvorili sistem koji je po uzoru na brojne druge lige. Pogledajte Grčku koja je najpribližnija nama, tamošnja liga ne opterećuje evroligaše”, poručio je između ostalog Čović.