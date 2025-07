Učinio je to Alfa Dialo i za srce ujeo Sašu Obradovića .

- Sve je to lepo, ali nikad ne veruj igraču. Evo ti jasan primer. Gradiš igrača tri godine – Alfa Dijalo. Ne mogu ni da izbrojim koliko je grešaka napravio… Koliko mi je puta rekao ‘izvini’. I onda, kada stigne do finala Evrolige, njegova prva izjava je o meni - kazao je Saša Obradović, a preneo Eurohoops.

- Pitali su ga koji je bio prelomni trenutak sezone. On kaže: "Promena trenera"… Je l’ si ti normalan? Ili si glup, ili namerno hoćeš da me povrediš. Imam još one poruke koje mi je slao. Imao sam sjajno iskustvo sa njim, ali možda nije morao da da takav odgovor - istakao je Saša Obradović.