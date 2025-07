“Poštovani, pre svega vam prenosim pozdrave predsednika Košarkaškog saveza Srbije doktora Nebojše Čovića… Draga deco, nalazite se na jednom lepom mestu. Drago mi je da ste u ovolikom broju ovde i da ste se opredelili za najlepši i najbolji sport na svetu. Nadam se da ćete mu ostati verni i ubuduće… Košarka je divan sport i košarkom se bave divni ljudi, to zapamtite. Došli ste na kamp koji ima izuzetno dugu tradiciju. U dobrim ste rukama, ovi treneri sa višedecenijskim iskustvom su legendarni stručnjaci i sportski radnici, koji imaju šta da vam prenesu. Želim vam da ovde provodite prijatne trenutke, kojih ćete se sećati celog života, kao što se ja sećam da sam pre 30 godina prvi put radio kao trener na kampu. Stvorićete neka prijateljstva, koja će trajati ceo život. Želim vam puno uspeha i da uživate u svakom smislu.” – poručio je okupljenima Jovičić.

Ljubav prema košarci i otadžbini

“Upravo sam izbrojao, ovo mi je 19. godina na kampu, ovo mi je kao porodica… Veličina svega ovoga je što promovišemo ono najvažnije u košarci, tradiciju i iz ove masovnosti izlazi i kvalitet. Ta masovnost nas je dovela do toga da naše najkvalitetnije ekipe imaju po 20.000 ljudi na utakmicama, do toga da imamo dosta selektora, do toga da se nadamo da će biti novih velikih igrača… Ljubav i odanost prema košarci s jedne, i otadžbini s druge strane, razvija se i ovde. Ovaj sistem rada treba da se podrži od privrede, košarkaške organizacije, regionalnih organizacija… Ovako nešto treba pogurati, ovakvi kampovi treba da nam pomognu da budu temelj iz koga proizilazi kvalitet i trenera i igrača.” – objasnio je Rodić.