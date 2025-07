"On je jedan divan čovek, on je jedna paradigma, koja uvodi temu dobrote koja postaje uspešna. I kao što je dobrota, za kneza Miškina recept življenja, tako je za njega dobrota njegovo zatečeno stanje, koje on bez ijednog demona pretvara u životni uspeh. E sad svako klađenje u sportu dovodi do onoga u što je Srbija manje-više pretvorena, a to je kladionica, koja kao čini dobro stanovništvu izuzev što ih navlači sva na porok. Tako da se ne bih usuđivao da i kod vaterpolista i kod košarkaša određujem, ali je divno da taj dinarski tip u ta dva sporta preovladava i da naša visina i da naše proporcije koje nas dovode sa tim planina u te nizine i preskačema ta čitava brda i postajemo svetski šampioni, sigurno da će to biti neki uspeh, koliki ne znam", rekao je Kusturica.