KK Partizan želi još jednu opciju pod košem! Kako je ranije objavljeno, crno-beli su zainteresovani za Oskara Šibveja , peticu NBA kalibra koga je Predrag Drobnjak u podkastu NBA Out Of Bounds uporedio sa Tajrikom Džonsom :

- Njega sam pratio dok je igrao na Kentakiju. On je sličan tip igrača poput Tajrik Džons. Sličnih fizičkih predispozicija, "rol" igrač - dosta zakucavanja, gomila ofanzivnih skokova. Bez šuta je, ali on bi legao Partizanu jer crno-beli ne koriste igru na niskom postu. To nije radilo sa Dejvisom i Kaminskim - rekao je Drobnjak.