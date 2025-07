- Ako niste upoznati sa ovom pričom, Željko je završio igračku karijeru 1991. godine pred Evropsko prvenstvo u Rimu. To je bila poslednji nastup Jugoslavije. Ako se sećate, Jure Zdovc nije igrao završnicu jer je nažalost počeo sukob i sve što ne želim da dotaknem jer je to van sporta. Željko Obradović je posle razgovora sa Pepsijem Božićem prihvatio da postane igrač KK Zagreb po zavšretku turnira sa reprezentacijom. Njegov sledeći klub u igračkoj karijeri bi bio Zagreb. To se nikad nije desilo", rekao je Dimitris Itudis za "Sportkast plus".