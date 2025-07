Najbolji srpski košarkaš je nedavno viđen u Baru, u Crnoj Gori i to je bila retka prilika da ga sretnemo na moru. Tada je još jednom pokazao skromnost i spavao je u apartmanu koji košta 120 evra za jednu noć, što je za uslove koje može sebi da priušti, veoma skromno.

ZA RAČUN - MANJE OD 6 EVRA

Naša ekipa je nedavno i to baš u pomenutom gradu na promorju, uspela da uslika i Jokićev račun u kafiću u kome je sedeo sa suprugom Natalijom i ćerkicom Ognjenom. Na njemu su bile samo tri stavke, pa su se umesto šampanjca, koktela i ekstravagantnih porudžbina, za njihovim stolom našli kafa, kisela voda i jedan sok. Ni traga od razmetanja! Obična narudžbina, obična bašta kafića, obični ljudi. A račun ukupno - pet evra i 80 centi!

Trostruki osvajač MVP nagrade NBA lige tada je bio u običnoj majicu i šorcu bez brendova, satova i blještavila. A Natalija, kao i uvek, jednostavna i elegantna, prava dama iz senke. Ovaj prizor je tada još jednom potvrdio da skromnost i vrednosti koje nosi iz rodnog Sombora Jokić ne menja - bez obzira na to koliko nula ima na njegovom računu.

- Pored nas se oseca komforno isključivo na taj način. Ne voli nikakve turbulentne situacije. Obožava u slobodno vreme da ide na splavaranje, svake godine idemo zajedno na Taru. Prirodu obožava, da li kod nas na Dunavu, reka Tara ili su to planine. To su te aktivnosti koje ne preskače, ništa spektakularno. Ukratko - dobra hrana, dobri ljudi, konji - rekao je svojevremeno njegov kum Nebojša Vagić za Hepi televiziju.

Zbog čega Jokić ne ide na more?

Kao i proteklih godina, tako i ove Nikola Jokić je sa porodicom, suprugom Natalijom i ćerkicom Ognjenom iz Amerike tokom leta stigao u rodni kraj. A, tu uživa u vikendici koja se nalazi van grada, to je "njegovo more" svakog leta.

Nikola Jokić ne voli da ide na more kao mnoge njegove kolege i svetske zvezde, već on ima svoju oazu mira i po tome i po tome je jedinstven. More menja domom, Somborom, prirodom, konjima, porodicom i sličnim stvarima... Ipak, poslednjih godina ga u retkim situacijama možemo videti na primorju, ali i tu se Nikola pojavi najviše zbog porodice i pre svega ćerkice Ognjene...