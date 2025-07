"Tu bih izdvojio samo Srbiju. Srbija je glavni favorit. Najkompletnija ekipa, sa najvećim iskustvom, dugo igraju zajedno. Predvođeni su Nikolom Jokićem, najboljim igračem na svetu. To je tim koji je imao sjajan rezultat na Olimpijskim igrama i mislim da će ove godine da dođe do zlata. Lično bih to voleo zbog njih, jer imaju kvalitet da dođu do titule. Posle Srbije je Nemačka. Francuzi su dosta oslabljeni, ne znam u kakvom će sastavu Španci biti", rekao je Nikola Vučević za "Vijesti".