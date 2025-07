Sa juniorskim timom Milana osvojio je dva prvenstva Italije, a jednom je takođe bio uvršten u najboljih pet igrača. Osvojio je i dva Next Gen turnira u Italiji, gde je bio nominovan za MVP priznanje.

U dresu reprezentacije Italije nastupao je 2024. godine na Evropskom prvenstvu do 18 godina i na Svetskom prvenstvu do 17 godina, a prethodne dve godine bio je i učesnik renomiranih NBA kampova "Košarka bez granica" (Basketball Without Borders).