"Mislim da moramo početi da razmišljamo o tome da bi ovo mogla da bude njegova poslednja sezona u ligi. Rič Pol (Džejmsov menadžer) mi je rekao da nije bilo razgovora o produženju ugovora, jer nijedna strana to nije ni tražila. Tema nije ni pokrenuta. Sada se možete pitati zašto Lejkersi nisu dali ponudu. Da, mogli biste. Međutim, prema Polu, nije bilo nikakve tenzije ili sukoba oko toga. Nije to nešto čemu su težili. Dakle, mislim da moramo na to da gledamo ovako: da, ostalo je vrlo malo vremena u njegovoj karijeri. Već smo to znali. Znali smo, u suštini, od kada je napunio 20 godina u NBA – svakog leta razmišlja o mogućnosti povlačenja", kazao je Mekmenamin.