Dugo je trajala saga oko sudbine Marka Gudurića koji je nakon osvojene Evrolige sa Fenerbahčeom odlučio da napusti Tursku i potraži novi klub u kom će nastaviti svoju karijeru. Za to vreme Crvene zvezde je bila aktivna i pratila situaciju, a Gudurić je bio "meta" broj jedan u tekućem prelaznom roku.

Pored boljih finansijskih uslova koje je ponudila Olimpija, kod Gudurića je prevagnulo i to što Milano imao daleko najbolje uslove za rad u čitavoj Evroligi. Od treninga pa sve do centra za oporavak. To je bila jedna od stvari zbog kojih je Gudurić odlučio da karijeru nastavi u gradu "mode".