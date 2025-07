"Brate moj, prijatelju, saigraču bivši, cimeru. Dobro, to ne mora da bude bivši, to može da bude negde kad se dogovorimo neko letovanje. Čestitam ti na fenomenalnoj karijeri, na svim uspesima. Čast mi je i privilegija što sam bio deo tvoje priče i što sam dosta naučio od tebe, i ovako van terena, i na terenu.

Hvala ti na onom zip-upu, što si me to prvo naučio ustvari. Da ne stajem na pik, nego da ubrzam, ti znaš o čemu ti pričam… Hvala ti što si od prvog dana primio me onakav kakav jesam. Znam da sam težak i tvrdoglav, ali ti si uvek bio tu i kao veliko ime i veliki as u to vreme, ti si mi pokazao kako se taj neko ko je toliko velik u tom momentu ponaša i nosi sa tim i kako on jednostavno nosi celu reprezentaciju i širi taj kult koji, eto ja i dan danas, zahvaljujući tebi, pokušavam da prosledim novim generacijama.