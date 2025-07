"Da budem iskren, pre nego što mi je otac preminuo, košarka nije bila nešto što mi je bio cilj u životu. Posle toga, 2010. godine, moj pogled na košarku se promenio. Za mene je postojao samo bejzbol. Dobio sam na visini, i to se dogodilo 2010. godine, i moja ljubav prema košarci se promenila. Provodio sam 6-7 sati dnevno na terenu zbog tog događaja i zbog moje ljubavi prema košarci, prema sportu uopšte. Obeležilo me je to što se to dogodilo tokom košarkaške utakmice", ispričao je Hol.