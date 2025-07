“Počeo sam da razmišljam — zašto baš ja? Šta sam loše uradio? U poređenju sa ovom bolešću, ono što sam imao ranije ne može ni da se meri. Kada sam čuo reč ‘leukemija’, odmah sam je povezao sa smrću. To je zastrašujuće.”

„Sve se promenilo uoči treće utakmice finala protiv Milana. Tog dana sam otišao na rutinske kontrole nakon tumora — na CT snimanje koje radim svakih šest meseci. Sve je delovalo normalno“, rekao je on.

„Zaista mi je žao što nisam deo ekipe, ali ovog leta ću svakako biti njen broj jedan navijač. Imam još jednu bitku koju moram da dobijem, ali ako Italiji dobro krene, to će mi sigurno dati dodatnu snagu za moju sopstvenu borbu", rekao je on.

KOLIKO JE OVO TUŽNO... POGLEDAJTE FOTKU KOJA JE RASPLAKALA PLANETU! Košarkaši Virtusa otišli kod Polonare u bolnicu sa peharom, on se pojavio na terasi i...

"Naravno, čuo sam se i sa [Markom] Spisuom — za mene je on kao brat. [Đanmarko] Poceko mi šalje poruke svakog dana; nikada nije prestao da me podržava. Zaista sam osetio bliskost te velike azurske porodice“, rekao je on.