Tajris Halibarton sjajni košarkaš, koji je doživeo tešku povredu protiv Oklahome u sedmoj utakmici NBA finala po prvi put se oglasio i pojavio u medijima. On je bio gost u na ESPN, gde je po prvi put otkrio kako se oseća, ali i kao je došlo do povrede.

Košarkaš Indijane je u razgovoru za ESPN istakao da mu je jako teško i da je to bila samo loša sreća i da se ona u sportu događa.

- Ima mnogo momaka kojima se ovo dešavalo i svi misle da oni imaju odgovor na pitanje zašto se to desilo. Svi misle da postoji odgovor na pitanje zašto se to dešava, kao i da igramo previše mečeva i da imamo previše minuta… Sve te stvari su možda i tačne ali ne mislim da to uzrokuje povrede - istakao je Halibarton i dodao:

- Ne mislim da iko ima odgovor zašto se to desilo. Povrede su nekad samo loša sreća i to se samo desi. To se dešava u sportu.

Halibarton je otkrio da je posle šeste utakmice protiv Oklahome imao zatezanje u mišiću, ali da je smatrao da to nije ništa ozbiljno.

- Posle šestog meča sam rekao da je to prošlo i da će adrenalin to da sredi. Mislio sam da ću biti dobro. Nisam osećao ništa u sedmom meču, odlično sam se osećao. Zato smo imali dobar početak, ali onda se to desilo na kraju... - zaključio je razgovor.

Njegov povratak se očekuje tek u sezoni 2026/27.