Proslavljeni NBA as Šekil O'Nil imao je zanimljivu raspravu sa blizancima Markifom i Markusom Morisom o čuvenom sukobu koji je Markif pre četiri godine imao sa Nikolom Jokićem.

Podsetimo, u novembru 2021. godine na utakmici između Denvera i Majamija došlo je do žestokog incidenta.

U najnovijoj epizodi popularne emisije "The Big Podcast with Shaq", slavni centar ugostio je upravo braću Moris.

"Dozvoli da ti postavim pitanje jer sam već vodio već rasprave zbog ovoga. Ti si njega prvi udario, okrenuo se, a onda je on udario tebe. Može li se to stvarno nazvati prljavim udarcem? Udari mene pa mi odgovori", upitao je Šek Markifa.

"Da, bio je to prljav udarac. Napravio sam košarkaški potez, ispružio ruku, bilo je jasno da idem na faul. Bio je to samo težak, ali regularan prekršaj".

"On me je udario s leđa. Vraćao sam se na drugu stranu, šetao sam, nisam ni slutio da će me napasti. Iskreno, osećaj je bio kao da sam doživeo saobraćajnu nesreću", pojasnio je Markif.