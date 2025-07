Danijel Tajs i Partizan ? "Grobari" se nadaju da bi nemački as mogao da u narednoj sezoni obuče crno-beli dres.

O Tajsu je govorio legenda Partizana Predrag Drobnjak u podkastu "NBA out of Bounds". On je istakao da Partizan juri centra, ali da nema tačne informacije za Tajsa: