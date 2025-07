"Njegova osnovna karakteristika je svestranost, bez problema može da igra obe spoljne pozicije. Odlično organizuje igru, sjajan je šuter. Mogu slobodno da kažem da je jedan od najboljih šutera s kojima sam radio. Možda mu prošlogodišnji procenti to ne pokazuju, ali verujte, u pitanju je vanserijski šuter i to će sigurno pokazati u Evropi. Dolazi u najboljim igračkim godinama, fizički je maksimalno spreman i verujem da će biti istinsko otkrovenje, baš kao što je to bio Sterling Braun".