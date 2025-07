On se sada oglasio povodom čitave situacije, tvrdi da nije kriv...

- Želim da počnem tako što ću reći da je ovo bio jedan od najtežih i najponiznijih trenutaka mog života. Znam da mnogi ljudi pate, i želim da priznam težinu svega što se dogodilo. Srce mi je sa svima koji su pogođeni i govorim to iskreno. Želim da izrazim svoju duboku zahvalnost svima koji su stali uz mene, verovali u mene i pružili svoju ljubav i podršku tokom ovog izuzetno teškog perioda. Vaše ohrabrenje bilo je izvor snage koji ne mogu u potpunosti izraziti rečima.

Košarka mi je bila spasonosna sfera otkako znam za sebe. Omogućila je momku iz Sent Luisa da vidi svet i stvori život izvan svega što sam mogao da zamislim. Kroz igru sam upoznao mentore, saigrače i navijače koji su verovali u mene čak i kad sam ja teško verovao u sebe. Nosim tu zahvalnost sa sobom svakog dana. Iznad svega, ja sam otac. Volim svoju dvoje dece svim delom sebe. Oni su moj razlog za sve. Najveća natera mi je da postanu ljubazni, snažni i saosećajni ljudi. Želim da budu ponosni na čoveka koji trudim da postanem.

Hronologija i detalji izneti tokom suđenja otvorili su ozbiljna pitanja—koja, nažalost, nisu rešena zbog ograničenja zakona kako je trenutno formulisana. Ovo nije bio nasilan ili predatorski čin. Bio sam u situaciji kada je došlo do narušene procene sa obe strane, što je pogrešno predstavljeno na način koji ne odražava istinu. Svi koji me zaista poznaju, znaju kakav sam čovek. Uvek sam nastojao da živim s ljubavlju i dobrotom. Nežan sam. Tu sam za svoje ljude. Duboko mi je stalo do onih oko mene.