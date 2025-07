"Osećamo pritisak od momenta kad smo počeli da se bavimo košarkom, vremenom samo naučiš da se nosiš tim. Imamo neke lične želje i ciljeve, želimo da konačno osvojimo to prvenstvo. Znamo da to nije zagarantovano neki prethodnim uspesima, Ispred nas stoji rad, disciplina, posvećenost, zdravlje, a i malo sreće. Tako ja na to gledam", poručio je kapiten.