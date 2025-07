"Hvala vam u ime KSS i zamolio bih vas da afirmativno pratite sve srpske selekcije i da na taj način promovišete košarku i pomognete da se stvara ono što svi želimo i da sanjamo i maštamo o stvarima koje svi očekujemo da se dese u budućnosti. Zahvalio bih se svim malim ljudima koji su tu da pomognu da imamo sve uslove za rad, da selekcija ima sve što treba od ekonoma do administracije. Bez njih ne bismo mogli da stvaramo rezultate i da vodimo računa o svima kojima je potreno da bi došli do samog terena, a to su igrači i štab", rekao je na početku izlaganja Filip Sunturlić.