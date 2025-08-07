Slušaj vest

Bosanska košarkaška zvezda Džanan Musa (26) i njegova lepša polovina Amina Smajić (23) venčali su se 1. avgusta u Sarajevu.

Novi košarkaš Dubaija i nekadašnja Miss Federacije BiH, novinarka iz Tuzle, pozvali su na venčanje 350 zvanica, među kojima su brojne sportske i estradne zvezde. Venčanje se održalo u jednom sarajevskom hotelu, a tu su bili i Musini saigrači iz Reala iz Madrida, Beogana, Cedevite, Dubaija... Poseban gost bio je Halid Bešlić.

Na svadbi su pevali Enes Begović i Slađana Mandić. Numeru za prvi ples otpevao je Fatmir Sulejmani, veliki drug košarkaša. Pesma koja je korišćena bila je "Zauvijek ovako" od Dina Merlina.

Džanan je otpevao hit Halida Bešlića "Hej, zoro, ne svani", a kao nagradu je dobio novčanicu na čelu. Snimak možete da vidite OVDE.

Džanan i Amina su započeli vezu pre nekoliko meseci. Ljubav se rodila u Tuzli, u februaru kada su se Bosna i Hercegovina i Hrvatska sastale u kvalifikacijama za Evrobasket 2025. Od tada su najveća podrška jedno drugom, a Musa je otkrio kako joj je dao nadimak Bambi.

Amina Smajić je široj javnosti postala poznata 2019. godine, kada je kao učenica Srednje medicinske škole ponela titulu Miss Federacije BiH. Diplomirala je novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Tuzli i radila na lokalnom portalu. No, to joj nije jedino zanimanje. U intervjuima ističe kako uživa u povezivanju svojih strasti savetujući žene o pravilnoj nezi kože.

Džanan Musa je kao jedan od najtalentovanijih košarkaša karijeru gradio preko Cedevite, gde je 2018. godine proglašen za najvećeg talenta ABA lige. iste godine su ga kao 29. pika na draftu izabrali Bruklin Netsi.

Po povratku u Evropu zaigrao je za španski Rio Breogan i 2022. godine bio MVP ACB lige. To ga je preporučilo Realu iz Madrida. Naredne godine je sa "kraljevskim" klubom osvojio Evroligu i bio izabran u prvu petorku najelitnijeg evropskog takmičenja. Nedavno je potpisao bogat trogodišnji ugovor s novim članom ABA lige Dubaijem.

Bračni par će ipak morati da sačeka na medeni mesec, pošto će se Musa dva dana posle venčanja priključiti pripremama reprezentacije BiH za predstojeći Eurobasket.