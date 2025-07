- Bez obzira na to, kod njega je izražena disciplina, posebno je skriveno jer on je kao osoba blagog, milog izgleda. Ne može čovek ni da poredpostavi kad ga pogleda da može da bude toliko disciplinovan. To je na bazi spartanstva, nema reči o tome.

- Konji su jedna pasija koja je njemu u krvi od malih nogu, od 4,5 godina. To je posebna vrsta ljubavi. Definitivno je to dominantno. Kad se približavaju konjičke trke, oseti se da se on ućuti malo, spreman da ugrize. Njemu tada sve stane i kada se desi pobeda on to ne može da zadrži u sebi, savlada ga. On je potpuno normalan, patrijarhalno odgajan, u krugu porodice. Pun je emocije za sve te stvari i kada zadržava to malo u sebi neće da priča o tome. Neće da priča o trkama da ne izbaksuzira i onda kada dođe vreme za trke on sve izbaci - zaključio je kum Nikole Jokića.