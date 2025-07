"Belgija je ekipa koja je pokazala svašta na ovom turniru. Imaju dobre bekove, izuzetnog strelca, solidne unutrašnje igrače i dobre skakače. To je dobra ekipa, nije neočekivano na trećem mestu u grupi. Lako su dobili Letoniju, to je dobar protivnik u osmini finala. Sa druge strane, u drugom delu kostura, ima dosta lakših ekipa, ali, na kraju krajeva, nema loših protivnika", rekao je Nikitović , preneo je Košarkaški savez.

"Imamo neke manje povrede, Lučić je polomio nos, čekamo masku… Sve ekipe imaju po neki problem, to se rešava u hodu. Zato smo juče odabrali takve minutaže, bilo je dovoljno, idemo dalje", naveo je selektor.

"Igrali smo pre manje od sedam dana prijateljsku utakmicu protiv Belgije, poprilično smo ubedljivo pobedili, ali mislim da to nema veze. Ovo je ipak osmina finala, drugačija vrsta utakmice, ne možemo da očekujemo da će oni da izađu na teren i da se predaju, nego će se boriti. Biće sigurno rasterećeni, jer znaju kako se završila naša prethodna utakmica. Neće to biti lagan zadatak za nas. Imamo dan pauze i spremićemo na najbolji način taj meč", naveo je on.