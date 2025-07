- Mnogo toga se pričalo... Poslednje što sam čuo je da ću napustiti Čikago Bulse, ali prema svim informacijama koje sam dobio od tima, a nedavno sam razgovarao sa Arturasom Karnišovasom, uverio me je da ništa od toga nije istina. Dakle, očekujem da ću ostati tu gde jesam, imam još godinu dana ugovora i onda ćemo da vidimo šta će se desiti - rekao je Nikola Vučević za grčki "Athletiko" i dodao:



- Osećam se vrlo dobro fizički. Mislim da me timovi u NBA cene i naravno da razumeju da će tokom vremena moja uloga možda da se promeni, da ću možda biti u drugačijoj situaciji. I to sam spreman da prihvatim. Video sam članak da postoji interesovanje evroligaških timova za mene, ali u ovom trenutku to nije nešto o čemu razmišljam - objasnio je Nikola Vučević.