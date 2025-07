"On je opasan momak, čoveče. Ono zbog čega toliko volim Jokića je njegova ličnost. Ako ikada razgovaraš s njim, primetiš da mu se je*be za ovo sr*nje. Uopšte ga nije briga. Ovo mu je možda treća ili četvrta omiljena stvar u životu. Sve one utakmice na kojima beleži ludu statistiku, verovatno i ne želi da bude tamo. To je zastrašujuće" rekao je Kazins prilikom gostovanja u podkastu "Straight game"