Zbog toga je i bilo spekulacija da bi Jago mogao da napusti Srbiju, ali se, kako se čini, to neće dogoditi.

"Uspeo sam da budem MVP tri godine zaredom - u Brazilu, Nemačkoj i Srbiji. Tri uzastopne godine. Tako da idem korak po korak. Sada je reprezentacija, to je nešto što mnogo želim i oduvek sam želeo, bez obzira gde igram. Dolazak u reprezentaciju može sve da promeni. I to je to, posle reprezentacije se vraćam u Zvezdu, imam još dve godine ugovora i nadam se da ću ostvariti mnogo toga", rekao je brazilski košarkaš u podkastu "Jararacas"