Košarkaš Partizana Isak Bonga dugo je bio pod znakom pitanja kada je reč o njegovom ostanku u taboru crno-belih. u Partizanu su brzo reagovali i produžili ugovor sa nemačkim reprezentativcem do leta 2027. godine.

- Stvar je u tome što mnogo poštujemo Partizan i Željka Obradovića. Sa njim imam i odličan lični odnos. Bonga je imao opciju u ugovoru, tako da smo pitali klub da li trener želi da ga zadrži. Kada su nam rekli: "Da", odmah smo odustali. Jasno smo to stavili do znanja i agentu, kako bi i Isak znao. I onda se, kasnije, pojavila vest da dovodimo Bongu. Nisam želeo da se pomisli da radimo nekome iza leđa. Zato sam izašao u javnost. Nikada nismo pričali o Bongi posle toga i bilo mi je mnogo važno da se to zna - rekao je Šenol.