"Dosta je toga bilo bazirano na ličnoj viziji, šta mi se radi u narednom periodu. Meni je ova godina bila poslednja garantovana u klubu, tako da nisam imao izvesnu situaciju u NBA. Posle dva trejda sam uvideo da to nije baš slika koju želim da nastavim da živim, uz dužno poštovanje cele lige, jer je to tamo ozbiljan biznis. Hteo sam malo da se stacioniram, da nađem bazu i prioritet mi je bio dugačak ugovor. U toj sam fazi života da mi je to sada prioritet. Oprobao sam se u NBA i pred kraj sezone sam počeo da razmišljam (o povratku u Evropu)".

"Nema ni sekund kajanja. Imao sam vrlo jasnu sliku toga šta dobijam odlaskom u NBA ligu. Ugovor u Hapoelu je potvrda te vizije. Sledim svoje snove i bez njih je dosadno živeti. Takođe, ne mislim da je moj boravak u NBA ligi bio tako loš, mislim na period kada sam igrao. Tu mora mnogo faktora da se poklopi, to su sve ozbiljne organizacije i one uvek gledaju na period od tri do pet godina. Ja nisam imao toliko vremena da ispratim sve te tranzicije... Zapravo, imao sam za još jedan ciklus, ali vredelo je da se vratim, zbog ovog zašto sam se vratio. Otišao sam u zenitu svoje karijere iz Evrope, ljudi su me zapamtili po dobrom, vraćam se takođe u zenitu, samo daj Bože zdravlja... Ne mislim da se sve ovo odrazilo loše na mene. Štaviše, bilo je i te kako korisno".