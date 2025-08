Ugledni američki ESPN objavio je listu naplaćenijih NBA igrača za sezonu 2025/26, a srpski as Nikola Jokić nalazi se u samom vrhu.

Na četvrtoj poziciji je novi as Hjuston Roketsa Kevin Durent sa 54.7 miliona. Pomalo iznenađujuće, Luka Dončić, koji je nedavno potpisao novi trogodišnji ugovor sa Lejkersima, nalazi se tek na petom mestu sa godišnjom zaradom od 54.1 miliona, a društvo mu prave još četvorica asova - Janis Adetokumbo, Džimi Batler, Entoni Dejvis i Džejson Tejtum.

Jokić odbio 212 miliona

Reprezentativac Srbije imao je ovog leta mogućnost da sa Nagetsima potpiše novi supermaksimalni ugovor na tri godine vredan 212 miliona dolara, ali odlučio je da to ne uradi .

Jokić je potpisao supermaksimalni ugovor koji mu važi do kraja sezone 2026/27, uz igračku opciju prema kojoj može da ga produži do kraja naredne sezone 2027/28. Trenutno će naredne sezone zaraditi 55.225.000 dolara, mogao je da podigne zaradu na 70 miliona, da je stavio potpis, ali to ipak nije učinio.