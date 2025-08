Kamp će trajati u smenama od po pet dana, a u prvoj smeni do 8. avgusta na terenu su basketaši od 18 do 22 godine. Termin od 11. do 15. avgusta rezervisan je za one najmlađe od sedam do 12 godina, dok će devojke od 14 godina i starije trenirati od 18. do 23. avgusta. Poslednja smena od 25. do 30. avgusta rezervisana je za dečake od 13 do 16 godina.