BOMBA! REPREZENTATIVAC SRBIJE POTPISAO ZA JEDAN OD NAJVEĆIH EVROPSKIH KLUBOVA! Posle fantastične sezone napravio transfer karijere!
Srpski reprezentativac Uroš Trifunović potpisao je ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva.
Makabi je potvrdio dolazak nekadašnjeg košarkaša Partizana i tako potvrdio najave iz prethodnih dana.
Uroš Trifunović se trenutno nalazi na pripremama reprezentacije Srbije za Evropsko prvenstvo.
Odličnim partijama u turskom Tofašu prethodne sezone je zaradio sebi mesto na širem spisku nacionalnog tima.
Na utakmicama turske Superlige Trifunović je beležio 11 poena uz četiri skoka. Osim poziva Svetislava Pešića, košarkaš je skrenuo pažnju evroligaških timova.
Uroš Trifunović Foto: Starsport©, Petar Aleksić
Makabi je bio konkretan, pa će se Trifunović vratiti u Evroligu.
