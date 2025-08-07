Slušaj vest

Makabi je potvrdio dolazak nekadašnjeg košarkaša Partizana i tako potvrdio najave iz prethodnih dana.

Uroš Trifunović se trenutno nalazi na pripremama reprezentacije Srbije za Evropsko prvenstvo.

Odličnim partijama u turskom Tofašu prethodne sezone je zaradio sebi mesto na širem spisku nacionalnog tima.

Na utakmicama turske Superlige Trifunović je beležio 11 poena uz četiri skoka. Osim poziva Svetislava Pešića, košarkaš je skrenuo pažnju evroligaških timova.

Uroš Trifunović Foto: Starsport©, Petar Aleksić

Makabi je bio konkretan, pa će se Trifunović vratiti u Evroligu.

