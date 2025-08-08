PROSLAVLJENI EVROLIGAŠKI AS BEZ DLAKE NA JEZIKU O POJAČANJIMA VEČITIH: Parkera čeka ozbiljan izazov - igranje za Željka! Devonte Grejem je sjajan strelac!
Satoranski je delio svlačionicu sa najzvučnijim pojačanjima beogradskih večitih rivala obog leta - Džabarijem Parkerom i Devonteom Grejemom.
Proslavljeni češki košarkaš i igrač Barselone Tomaš Satoranski prokomentarisao je transfere svojih bivših saigrača Džabarija Parkera i Devontea Grejema.
Saturanski je prethodne dve godine delio svlačionicu sa Parkerom koji se ovog leta preselio u redove Partizana.
"Džabari je mnogo napredovao. Prihvatio je da igra u Evropi i to je već veliki korak. Sada ga čeka novi izazov – igranje za trenera kao što je Željko. Mislim da je spreman da uči i Partizan mu daje sjajnu priliku", kaže Satoranski za Meridian sport.
Dok je igrao u NBA, konkretno u Nju Orleans Pelikansima, imao je priliku da upozna i novo pojačanje Zvezde, Devontea Grejema.
"Igrali smo zajedno tri-četiri meseca. Sjajan strelac sa pozicije plejmejkera, što mu otvara mnogo opcija. Dobar šuter uvek pravi razliku i otvara teren. Trebaće mu malo vremena da se navikne, ali ima sve što mu treba da bude važan igrač za Zvezdu", zaključio je Tomaš Satoranski
