Proslavljeni češki košarkaš i igrač Barselone Tomaš Satoranski prokomentarisao je transfere svojih bivših saigrača Džabarija Parkera i Devontea Grejema.

Saturanski je prethodne dve godine delio svlačionicu sa Parkerom koji se ovog leta preselio u redove Partizana.

"Džabari je mnogo napredovao. Prihvatio je da igra u Evropi i to je već veliki korak. Sada ga čeka novi izazov – igranje za trenera kao što je Željko. Mislim da je spreman da uči i Partizan mu daje sjajnu priliku", kaže Satoranski za Meridian sport.

Dok je igrao u NBA, konkretno u Nju Orleans Pelikansima, imao je priliku da upozna i novo pojačanje Zvezde, Devontea Grejema.

"Igrali smo zajedno tri-četiri meseca. Sjajan strelac sa pozicije plejmejkera, što mu otvara mnogo opcija. Dobar šuter uvek pravi razliku i otvara teren. Trebaće mu malo vremena da se navikne, ali ima sve što mu treba da bude važan igrač za Zvezdu", zaključio je Tomaš Satoranski

Kurir sport / Meridian sport