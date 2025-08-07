Slušaj vest

Nekadašnji košarkaš Partizana će naredne sezone ponovo igrati u Evroligi.

"Veoma sam srećan što sam se pridružio tako istorijskom klubu. Zahvalan sam svima u organizaciji što su verovali u mene i jedva čekam da počnem", poručio je Uroš Trifunović.

Klaudio Koldebela, novi generalni menadžer Makabija, zadovoljan je dolaskom srpskog košarkaša.

"Dolazak Uroša Trifunovića u našu košarkašku porodicu je savršen završetak nedelje velikih najava. Uroš je dinamičan igrač sa elitnim košarkaškim pedigreom.

Uroš Trifunović

On donosi neumoljivu radnu etiku i tiho vođstvo koje će nesumnjivo poboljšati našu već čvrsto povezanu svlačionicu. I, iako se još uvek približava vrhuncu svoje karijere, dodajucći značajne elemente svojoj igri svake sezone, već je briljirao na najvišim nivoima i na najprestižnijim scenama.

Dok se pripremamo za velike izazove koji su pred nama, prilika da dodamo čoveka i igrača Uroševog karaktera i kalibra je značajan korak napred i veliki blagoslov za našu organizaciju.

Oduševljeni smo što je Uroš sa nama i dočekujemo njega i njegovu porodicu našim najtoplijim žuto-plavim zagrljajem", poručio je Koldebela.

