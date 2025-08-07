Slušaj vest

Reprezentativac Slovenije i superstar Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić, napravio je neverovatnu transformaciju.

Odmah po završetku NBA sezone počeo je ozbiljno da radi na sebi i za kratko vreme skinuo je višak kilograma i zategao svoje telo. Zainatio se Luka nakon brojnih kritika na račun kilaže, ušao je u strog režim ishrane i treninga i rezultati su ekspresno izašli na videlo.

Njegova nestvarna transformacija nedaljama unazad glavna je tema u košarkaškom svetu, pa konferencija reprezentacije Slovenije, na kojoj je odgovarao na pitanja novinara, nije mogla da prođe bez priče o tome.

Novinare je zanimalo zašto je baš sada odlučio da poradi na svom telu.

"To me sada svi stalno pitaju. Bio sam odličan igrač i pre toga. Šta me je nateralo? U suštini, uradili smo malo drugačiji plan treninga, takođe ovog leta sam imao više vremena da se posvetim sebi. Prethodno leto je bilo naporno, igrao sam do juna, pa sam odmah posle igrao za reprezentaciju, tako da nije bilo energije u meni. Sada sam imao više vremena", objasnio je Luka.

Novinare je zanimalo da li će i sada, sa znatno manjom masom, moći da se nosi u duelima sa snažnijim igračima kao i ranije.

"Iskreno, ne znam. Videćemo. Igrali smo "pet na pet" sad na treninzima dva puta, sad sam prvi put to radio od kada sam smršao. Videćemo", iskren je Luka.

