Slušaj vest

Većnik za sport GO Čukarica Đorđe Bulić prisustvovao košarkaškoj utakmici Severna Makedonija – Rumunija u Kumanovu.

U subotu, 2. avgusta 2025. godine, u Sportskoj hali u Kumanovu odigrana je utakmica drugog kruga evropskih pretkvalifikacija za Svetsko prvenstvo u košarci 2027. godine između reprezentacija Severne Makedonije i Rumunije. Meču je prisustvovao i član Veća Gradske opštine Čukarica zadužen za sport, Đorđe Bulić.

Otkud Vaša poseta baš Kumanovu?

Dolazak u Kumanovo nije bio formalnost, već lični čin podrške i prijateljstva prema gospodinu Aleksandru Krstevskom, rukovodiocu Sektora za sport, kulturu, socijalna i zdravstvena pitanja u Gradu Kumanovu.

Foto: Privatna Arhiva

Poziv je bio iskren i srdačan, a kada vam neko pruži otvorenu ruku, obaveza je da to uzvratite. Sport predstavlja najprirodniji način za takvu komunikaciju — bez potrebe za rečima, kroz prisustvo i podršku.

Za mene, to nije bila samo utakmica – već prilika za jačanje odnosa između naših zajednica kroz duh sporta i međusobnog poštovanja. U ovim izazovnim vremenima, podrška i solidarnost među nama važniji su nego ikada.

Kakav je bio utisak sa same utakmice?

Utakmica je bila prava sportska borba, ali još važniji utisak ostavila je prepuna hala – zastave, deca u dresovima, pesma i energično navijanje koje je ispunilo prostor. Tokom intoniranja himne osetila se posebna emocija i jedinstvo prisutnih.

Foto: Privatna Arhiva

Iako je Severna Makedonija izgubila, mladi igrači su pokazali koliko im znači da brane boje svoje zemlje. Vidljiva je smena generacija u njihovom timu – bilo je grešaka zbog neiskustva, ali i mnogo potencijala za budućnost. Iskreno, uživao sam u svakom trenutku utakmice.

Da li ova poseta, sem što je bila lična, ima i širi kontekst u odnosima Čukarice i Kumanova?

Apsolutno. Gradska opština Čukarica i Grad Kumanovo povezani su formalnim protokolom o saradnji koji je potpisan 26. decembra 2002. godine. Partnerstvo traje više od dve decenije i ogleda se kroz brojne zajedničke projekte i inicijative.

Moje prisustvo je deo te dugoročne saradnje. Poseta jeste bila lična, ali nosi poruku: u ovim teškim vremenima moramo s vremena na vreme da pokažemo da verujemo u zajedništvo. Sport nam to dozvoljava – da se okupimo bez tenzije, bez interesa. Samo zbog ideje da podržavamo jedni druge.

Foto: Privatna Arhiva

Šta možemo očekivati kao sledeći korak u saradnji?

U narednom periodu fokusiraćemo se na konkretne projekte i inicijative koje mogu dodatno osnažiti saradnju između naših zajednica. Postoji značajan prostor za unapređenje odnosa i razvoj zajedničkih programa. Moj kolega Aleksandar duboko razume važnost sporta i njegov potencijal, te sam uveren da ćemo zajedno realizovati kvalitetne ideje.

Foto: Privatna Arhiva

Želimo da kroz sport gradimo trajna prijateljstva, razmenjujemo znanja i šaljemo jasnu poruku da su mladi naš prioritet, bez obzira na granice. Za početak ćemo se fokusirati na uspostavljanje saradnje sportskih saveza, jer verujem da Čukarica i Kumanovo mogu biti primer kako lokalne samouprave grade regionalne mostove putem sporta.

Poruka za kraj?

Hvala Kumanovu, hvala prijatelju Krstevskom i hvala bratskoj Severnoj Makedoniji.

Sport je izgovor da se okupimo, da gradimo poverenje i da se podsetimo da nije sve izgubljeno. Da u regionu još ima prostora za normalne, ljudske odnose. Kad god mogu da doprinesem tome – biću tu. I zato ćemo se uskoro ponovo videti, ovoga puta sa, verujem, konkretnim idejama koje će kroz sport povezati našu decu i naše institucije.

BONUS VIDEO: