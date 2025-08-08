Slušaj vest

I ranije se znalo da je Luka Dončić ozbiljan ljubitelj automobila.

LUKA DONČIĆ VOZI "MONSTRUMA" SA ŠEST TOČKOVA: Terenac spreman za apokalipsu! Pogledajte ovu ZVER (VIDEO)

Kada je reč o zaradi Slovenac je došao do nivoa koji mu je omogućio da ne mora puno da razmišlja pre nego što za bilo šta izdvoji ozbiljniju svotu novca.

Na primer, dva miliona evra za automobil - nije problem.

Baš to je i uradio Luka Dončić koji je nedavno viđen kako vozi automobil Rimac Nevera, vredan upravo pomenutu sumu novca.

Radi se o "hypercar" modelu koji je najbrži električni automobil na svetu sa brzinom od čak 412 km/h i ubrzanjem od 0 do 100 km/h za samo 1,74 sekunde.

Ovaj model je oborio 24 svetska rekorda, a jedan od impresivnijih je to što iz stanja mirovanja dostiže 400 km/h i potpuno se zaustavlja za 25,79 sekunde.

