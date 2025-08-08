Slušaj vest

KK Crvena zvezda obaveštava javnost, sve Zvezdaše i zainteresovane ljubitelje košarke, da će prodaja sezonskih karata za takmičarsku sezonu 2025-2026 početi u drugoj polovini avgusta!

Kao i prethodne godine, prodaja sezonskih karata biće organizovana kroz tri faze. Početak je planiran za drugu polovinu avgusta, a prodaja će se odvijati do 25. septembra (prva utakmica je na programu 30.09. u u Beogradskoj Areni spektaklom protiv milanskog Armanija).

Prodaja sezonskih karata obavljaće se po sada već ustaljenom načinu u tri faze:

U prvom periodu isključivo je rezervisan za vlasnike sezonskih karata u kome će imati mogućnost da zadrže svoje mesto (prva faza) ili da zamene za novo (druga faza). Nakon toga krenuće slobodna prodaja za sve nove kupce (treća faza)

KK Crvena zvezda za ovu sezonu pokreće potpuno novi softver koji će tiketingu Kluba i kupcima znatno olakšati proces kupovine sezonskih karata (kasnije i dnevnih ulaznica)!

Tačan datum prodaje i sve servisne informacije biće uskoro objavljene na zvaničnom sajtu kluba.

Ovo su cene ulaznica:

KK Crvena zvezda
KK Crvena zvezda sezonske ulaznice Foto: KK Crvena Zvezda

KK Crvena zvezda sezonske ulaznice
KK Crvena zvezda sezonske ulaznice Foto: KK Crvena Zvezda

