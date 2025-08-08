Slušaj vest

Galbiatiju (41) će ovo biti prvi angažman na mestu glavnog trenera u Evroligi, kao i prvi posao van Italije. On dolazi iz Trenta, koji je predvodio poslednje dve sezone. U tom periodu Trento je imao učinak 13/23 u Evrokupu, dok je prošle sezone u domaćem prvenstvu stigao do četvrtog mesta u ligaškom delu takmičenja.

Italijan će u Baskoniji zameniti Pabla Lasa, koji je prošle sezone sa timom imao skor 14/20 u Evroligi i izborio plej-of španskog prvenstva.

Galbiati je imao kratku igračku karijeru, a trenerskim poslom počeo je da se bavi 2007. godine u omladinskim selekcijama. Sa juniorima Olimpije iz Milana osvojio je titulu prvaka Italije 2013. godine. U Seriji A debitovao je 2016. kao pomoćnik Luke Bankija, a potom i Karla Rekalkatija u Torinu. Dve godine kasnije vodio je Torino do trofeja Kupa Italije.

Kasnije je bio pomoćnik legendarnom Lariu Braunu, a potom i prvi trener Torina, pre nego što je preuzeo Bjelu, gde nije završio sezonu 2019/20 zbog pandemije kovida. Sledile su dve godine na klupi Kremone, pa sezona u Varezeu kao pomoćnik, dok je 2021. i 2022. bio deo stručnog štaba reprezentacije Italije na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Prošle godine predvodio je italijansku reprezentaciju do 20 godina na Evropskom prvenstvu.

(Beta)