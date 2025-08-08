Slušaj vest

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije zabeležila je pobedu u prvoj utakmici Evropskog prvenstva u Tbilisiju, pošto je posle sjajne igre ubedljivo slavila protiv Nemačke 86:60 (23:23, 23:6, 25:15, 15:16).

U subotu u drugom kolu C grupe naš tim od 16.30 igra protiv Gruzije. Uz naš nacionalni tim u Gruziji je potpredsednik KSS za mušku košarku Nenad Krstić.

Utakmica je počela vrlo izjednačeno, uz minimalno vođstvo Srbije, a naš tim je u 7. minutu poveo 15:9. Ipak, Nemci su potpuno parirali.

I egalu je tekla i druga deonica, imao je naš tim dva do pet poena prednosti, da bi Kusturica sa „2+1“ u 15. minutu podigao na 32:25. Nastavila se velika borba za svaki koš, a naši momci su podigli na dvocifrenih 39:28. Posle trojke Veselinovića podigli smo na 42:29, onda nastavili seriju i na poluvreme otišli sa 46:29.

Povisila je Srbija na startu treće četvrine na više od 20 poena razlike – 52:29 i konstantno držala dvadesetak poena prednosti. U 27. minutu naši kadeti povećali su na 64:40. Odlično je igrala Srbija, dominirala u svim segmentima, pa je na poslednju pauzu otišla sa 71:44.

Poslednja četvrtina nije donela nikakve promene, ekipa trenera Stevana Mijovića kontrolisala je situaciju na terenu u svakom pogledu. U 36. minutu bilo je nedostižnih 80:50, pa su naši momci rutinski upisali veliku pobedu u premijeri na Evropskom prvenstvu U16.

U ekipi Srbije, Galić je bio bez poena, Stepanović je postigao 8 (4 as), Simjanovski 15, Veselinović 12 (4 sk), Lukić 3 (4 sk, 5 as), Šaponjić 4, Miladinović, Bjelica 12 (7 sk), Kusturica 13, Miličić 7 (6 sk), Janjušević 10 (5 sk), Pavlović 2.

Kod Nemaca, najefikasniji su bili Volf sa 12 i Jerkić sa 10 poena.

Trener Srbije U16 Stevan Mijović: