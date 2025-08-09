Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan je odlučio da nakon Ifea Lundberga, koji uveliko traži novi sredinu, isti savet da još dvojici svojih igrača!

Kako je preneo "Mozzartsport", Partizan je savetovao Frenka Nilikinu i Ajzeu Majka da potraži nove klubove!

Prvobitno se očekivalo da obojica napuste klub, pa je potom došlo do preokreta, pre svega kod Majka za koga se smatralo da bi bilo potrebno da dobije novu šansu, ali po svemu sudeći je sportski sektor doneo konačnu odluku koja je u suštini i logična.

Partizan je popunjen na poziciji krilnog centra sa Džabarijem Parkerom, Dilanom Osetkovskim, a tu je i Aleksej Pokuševski koji može da pokrije obe pozicije u reketu i koji će prema poslednjim informacijama dobiti značajniju ulogu naredne sezone.

Slično važi i za Nilikinu koji je doduše izjavljivao da ima ozbiljne planove naredne sezone sa Partizanom. Ipak, od sva tri pomenuta imena, postoji mogućnost da Nilikina zaista ostane u crno-belom naredne sezone zbog manjka igrača njegovog profila na tržištu.

Početak priprema je blizu, a Partizan će u njih morati da uđe sa jasno iskristalisanom ekipom - očigledno bez Lundberga, Nilikine i Majka...

